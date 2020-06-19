Mezitli'de "Engelsiz Belediye Hizmet Binası" Mezitli Belediyesi'nin erişilebilir hizmet amacıyla inşa ettiği "Engelsiz Belediye Hizmet Binası" engelli bireylere kolaylık sağlıyor.

Mezitli Belediyesi'nin erişilebilir hizmet amacıyla inşa ettiği "Engelsiz Belediye Hizmet Binası" engelli bireylere kolaylık sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018'den bu yana Atatürk Mahallesi'nde hizmet veren Mezitli Belediyesi'nde engelli rampaları, "sarı çizgi" olarak bilinen bantlar, tuvalet ve lavaboların yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede 13 bin engelli bireyin yaşadığını ve bu bireylere yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Belediye personeli Seden Serin de hizmet binasının sunduğu imkanlardan rahatlıkla faydalanabildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA