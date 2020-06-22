Mezitli'de Dünya Güneş Günü etkinliği Mezitli Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi iş birliğiyle "21 Haziran Dünya Güneş Günü" kapsamında program düzenlendi.

Mezitli Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi iş birliğiyle "21 Haziran Dünya Güneş Günü" kapsamında program düzenlendi.

Güneş Park Enerji Kompleksi'nde gerçekleşen programa, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarhan, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Makina Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında açılan enerji kompleksinde, yaş sebze ve meyvenin güneş enerjisi ile kurutulması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kentte yılın 310 gününün güneşli geçtiğine dikkati çekerek güneş enerjinin kullanım alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade eden Tarhan, bu sene 10'uncusu planlanan Soli Güneş Festivali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiğini kaydetti.

Yücesoy da güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını, yerli ve yeni teknolojilerin üretimi ile kullanımını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, söz konusu amaçla Güneş Park Enerji Kompleksi ile vatandaşlara enerji üretimi hakkında eğitim verdiklerini aktardı.

Konuşmaların ardından, Tarhan ve Yücesoy bölgede fidan dikimi yaptı.

Kaynak: AA