Mezitli'de çocuk gündüz bakımevi yapılacak
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever iş insanı Danyal Kubin arasında imzalanan protokolle, ilçede çocuklara yönelik gündüz bakımevi yaptırılacak.
09.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:29
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever iş insanı Danyal Kubin arasında imzalanan protokolle, ilçede çocuklara yönelik gündüz bakımevi yaptırılacak.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi'nde belediyeye ait olan 3 bin metrekarelik alanda, 100 öğrenci kapasiteli "Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi" açılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, belediye bünyesinde yaş gruplarına yönelik hizmet veren kurumları hayırsever insanların destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek Kubin'e teşekkür etti.
Kaynak: AA