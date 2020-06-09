Mezitli'de çocuk gündüz bakımevi yapılacak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever iş insanı Danyal Kubin arasında imzalanan protokolle, ilçede çocuklara yönelik gündüz bakımevi yaptırılacak.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever iş insanı Danyal Kubin arasında imzalanan protokolle, ilçede çocuklara yönelik gündüz bakımevi yaptırılacak.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi'nde belediyeye ait olan 3 bin metrekarelik alanda, 100 öğrenci kapasiteli "Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi" açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, belediye bünyesinde yaş gruplarına yönelik hizmet veren kurumları hayırsever insanların destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek Kubin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA