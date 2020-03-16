Mezitli'de 'çek çek' operasyonu Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine şehir trafiğini tehlikeye düşürüp, görüntü kirliliğine de yol açan hurdacılar ile 'çek-çek' diye tabir edilen el arabalarıyla kağıt toplayanlara yönelik operasyon yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine şehir trafiğini tehlikeye düşürüp, görüntü kirliliğine de yol açan hurdacılar ile 'çek-çek' diye tabir edilen el arabalarıyla kağıt toplayanlara yönelik operasyon yaptı.



Mezitli'yi daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Mezitli Belediyesi, kent merkezinde görüntü kirliliğine yol açan unsurlarla mücadele çalışmasına hız verdi. Özellikle ana arterlerde trafiği tehlikeye sokan hurdacılar ile 'çek-çek' diye tabir edilen el arabaları ve motosikletlerle sokak aralarında hem yaya hem araç trafiğini olumsuz etkileyen kağıt toplayanlara yönelik uyarıların ardından yaptırımlar da uygulanmaya başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Zabıta, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte kağıt toplayanların araçlarını toplama operasyonu yaptı. Ekipler, tarafından yapılan denetimlerde çok sayıda el arabasına ve ruhsatsız, kullanıma uymayan motorlu araçlara el konuldu. Trafiği ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen büyük bölümü ruhsatsız olan araçlar toplanarak yediemin deposuna teslim edildi.



Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçtikleri bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Belediye birimlerimiz ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte arkadaşlarımız, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntü kirliliğinin yanında sağlığı da olumsuz etkilediği tespit edilen çek-çek araçlar ve kağıt toplama araçlarına müdahale etti. Bunlara el konularak sahipleri hakkında yasal işlemler yapıldı. Mezitli'yi daha modern ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek çabamız tüm hızıyla devam edecektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA