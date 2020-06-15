Mezitli'de caretta carettalar için uyarı levhası Mersin'in Mezitli ilçesindeki sahillere nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalarla ilgili uyarı levhası yerleştirildi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki sahillere nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalarla ilgili uyarı levhası yerleştirildi. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine ekipler, içinde yumurtaların da bulunduğu yaklaşık 80 yuvayı tespit etti. Zabıta ekipleri, uyarı levhası yerleştirdikleri Soli ve Viranşehir sahilinde denize giren vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşların, caretta carettaların 15 Mayıs-15 Eylül'deki üreme dönemlerinde, yuvalarını tahrip etmemek adına daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Kaynak: AA