Mezitli'de bulunan emekli evi yoğun ilgi görüyor

20.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:31

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi emekli evi, emeklilerin uğrak mekanı olmaya devam ediyor.



Mezitli Belediyesi emekli evi, konumu ve imkanlarıyla sadece kentte yaşayanların yanında komşu ilçelerden gelen vatandaşların en büyük tercih mekanlarından birisi olmaya devam ediyor. Mezitli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren emekli evinde çay servisi ücretsiz olarak yapılıyor. Emeklilerin dinlenme, kitap okuma, vakit geçirme ve sosyal ilişkiler kurmak amacıyla tercih ettikleri emekli evinde akşam saatlerinde müzik dinletileri veriliyor. Tavla dışında şans oyunlarının yasak olduğu emekli evinde zaman zaman farklı etkinlikler de düzenlenirken, emekliler güzel anların keyfini çıkarıyor. Emekli evinin müdavimi haline gelen Mezitlililer çay servisinin ücretsiz olmasından da son derece memnun. Özellikle tavla dışında oyunun yasak olmasının büyük avantaj olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın bize hediye ettiği emekli evimiz bizim için çok önemli bir mekan oldu. Kahvehanenin sigara kokusu, gürültüsü ve insanın yozlaştıran kültürüne karşı Emekli Evimiz bizim uğrak alanımız. Çayı da ücretsiz içebiliyoruz. Başka ilçelerden de hatta Erdemli'den bile gelen arkadaşlarımız var. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızın anlattıklarını duyunca ne kadar önemli bir şeye sahip olduğumuzu daha iyi anlıyoruz" dediler.



Mezitli'de yaşayanların genel olarak emekli ağırlıklı kesim olduğunu dile getiren Başkan Neşet Tarhan ise hizmetlerini vatandaşın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini ifade etti. İlk göreve gelirken yoğun emekli yaşamını baz alarak ilk emekli evini faaliyete geçirdiklerinin altını çizen Tarhan, yapılan anketlerde emeklilerin Mezitli'de yaşamaktan mutlu oldukları sonucunun çıktığını görmekten mutlu olduğunu söyledi. 6 yıl önce göreve geldiğinde ilk verdiği sözün 30 Haziran'da ilçeye bir emekli evi yapmak olduğunu ifade eden Tarhan, ilk olarak bu sözünü yerine getirdiğini vurguladı. Emekli evinin gerek konum gerekse kullanım imkanlarıyla birlikte çok özel bir yeri olduğunu ifade eden Tarhan, "Mezitli Deresinin kullanılmayan çevresinden faydalanarak bu bölgede yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Emekli evimizin yanında kadın üretici pazarımız, balık pazarımız, Mezitli Kent Konseyi ve STK binamız, su parkımız bölgenin daha kullanılan bir yer olmasını sağladı. Burada emeklilerimiz boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirmenin yanında farklı faaliyetlere katılıyorlar, yeni dostluklar kuruyorlar, güzel vakit geçiriyorlar" diye konuştu.



Mezitli'de gerek emekliler gerekse ileri yaştaki vatandaşların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için çok önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Tarhan, "Emeklilerin ne istediğini biliyoruz ve onların istediği bir yaşamı sunmak için çalışmalarımızı programlıyoruz. Çünkü biz 'mutlu Mezitli' sloganı ile yola çıktık ve Mezitli'de halkımızın mutlu olması için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Emeklilerin en yoğun yaşadığı ilçe olan Mezitli'de, Alzheimer Derneği'nin de görüşünü alarak aktif yaşlanma evi ve aktif yaş alma merkezi yaptık. Yine sadece emeklilerimizin değil, tüm vatandaşlarımızın zamanlarını daha değerli işlerde harcaması adına gönüllü evleri açtık. Birçok mahallede hayata geçen gönüllü evlerinin sayısı 12 oldu. Burada çoğu emekli ve özellikle kadın olan vatandaşımız el emeği ile çocuk okutuyorlar" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA