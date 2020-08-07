Mezitli'de boş arsa futbol sahasına çevrildi
Mezitli Belediyesince, ilçedeki boş arsa çöplerden arındırılarak futbol sahasına dönüştürüldü.
07.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:58
Mezitli Belediyesince, ilçedeki boş arsa çöplerden arındırılarak futbol sahasına dönüştürüldü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Mahallesi'nde imar planında okul alanı olarak işaretlenen ancak çok fazla hissedarı bulunduğu için değerlendirilemeyen arsa, futbol sahasına çevrildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bina inşa edilinceye kadar belediyenin kullanımına sunulan arsayı, çocuklar ve gençlerin spor yapabilecekleri alana dönüştürdüklerini belirtti.
Kaynak: AA