Mezitli'de boş arsa futbol sahasına çevrildi Mezitli Belediyesince, ilçedeki boş arsa çöplerden arındırılarak futbol sahasına dönüştürüldü.

Mezitli Belediyesince, ilçedeki boş arsa çöplerden arındırılarak futbol sahasına dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Mahallesi'nde imar planında okul alanı olarak işaretlenen ancak çok fazla hissedarı bulunduğu için değerlendirilemeyen arsa, futbol sahasına çevrildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bina inşa edilinceye kadar belediyenin kullanımına sunulan arsayı, çocuklar ve gençlerin spor yapabilecekleri alana dönüştürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA