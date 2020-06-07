Mezitli'de biberiye ve kekik ekimi yapıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında biberiye ve kekik ekildi.
07.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:03
Mersin'in Mezitli ilçesinde, "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında biberiye ve kekik ekildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'nin yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve gönüllüler, biberiye ile kekikleri toprakla buluşturdu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, üretim alanlarını çoğaltmayı amaçladıklarını belirtti.
Kaynak: AA