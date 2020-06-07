Mezitli'de biberiye ve kekik ekimi yapıldı Mersin'in Mezitli ilçesinde, "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında biberiye ve kekik ekildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, "Kent İçi Tarım" uygulaması kapsamında biberiye ve kekik ekildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'nin yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve gönüllüler, biberiye ile kekikleri toprakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, üretim alanlarını çoğaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA