Mezitli'de belediye çalışanlarına plaket verildi
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Mezitli'de belediye çalışanlarına plaket verildi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zorlu şartlar altında sahada görev yaparak ilçeyi güzelleştirmeye çalışan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Mezitli'de belediye çalışanlarına plaket verildi
18.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:33

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zorlu şartlar altında sahada görev yaparak ilçeyi güzelleştirmeye çalışan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgede bulunan 8 mahallenin temizliğini üstlenen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü personellerine hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tarhan, özveriyle çalışan personellerini mutlu etmek amacıyla plaket verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Gül Meltem TEMİZ
Gül Meltem TEMİZ
AA Editörü
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