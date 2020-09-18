Mezitli'de belediye çalışanlarına plaket verildi Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zorlu şartlar altında sahada görev yaparak ilçeyi güzelleştirmeye çalışan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, zorlu şartlar altında sahada görev yaparak ilçeyi güzelleştirmeye çalışan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgede bulunan 8 mahallenin temizliğini üstlenen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü personellerine hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Tarhan, özveriyle çalışan personellerini mutlu etmek amacıyla plaket verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA