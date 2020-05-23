Mezitli'de bayram tedbirleri alındı
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Mezitli'de bayram tedbirleri alındı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsün etkilerinin devam ettiği günümüzde olağanüstü şartlarda bayram kutlamaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Mezitli'de bayram tedbirleri alındı
23.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:02

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsün etkilerinin devam ettiği günümüzde olağanüstü şartlarda bayram kutlamaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Bayram boyunca sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğunu hatırlatan Tarhan, "Mart ayından bu yana aldığımız tedbirlerle korona virüs belasını ilçemizden uzak tutmayı başardık. Ancak tehlike halen devam etmekte. Maalesef Ramazan Bayramı sevincini de doyasıya yaşayamayacağız. Tüm çabamızın, bayramlaşma esnasında heba olmaması adına devletimiz de çeşitli tedbirler alarak sokağa çıkma kısıtlaması yaptı. Halkımızdan bu tedbirlere dikkat ederek bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Gerek bayram öncesi gerekse bayram boyunca tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Tarhan, "Tüm birimlerimiz, bayramı en iyi şekilde geçirebilmeniz adına hazırlıklarını yapmıştır. Gerekli hijyen ve temizlik çalışmaları yapılmış, halkımızın yoğun bulunduğu bölgelerde tedbirler alınmıştır. Yine bayram alışverişlerinin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için gereken denetimler sağlanmıştır" diye konuştu.

Başkan Tarhan, herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini Mezitli Belediyesine bildirebileceklerini kaydetti.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan Tarhan, halkın huzur ve rahat bir ortamda bayram geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, "Dostluğu, sevgiyi, kardeşliği, geleceğimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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