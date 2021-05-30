Mezitli Belediyesinin tenisçileri Antalya'dan şampiyonlukla dönüyor

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün tenisçi kadınları, Manavgat'tan şampiyonluk kupası ile dönüyor.

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün tenisçi kadınları, Manavgat'tan şampiyonluk kupası ile dönüyor. Kadın tenisçiler 35+ kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, 40+ kategorisinde ise en iyi ikinciler arasında zirvede yer almayı başardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl katıldıkları turnuvada şampiyon olarak kupayı Mersin'e getiren Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün kadın tenisçileri, Antalya Manavgat'ta düzenlenen 16. Türkiye Senyör Can Öner Takımlar Şampiyonasından şampiyonluk kupasıyla dönüyor. 28 takım arasından başarılı mücadele ile sıyrılarak birinci olmayı başaran İlkim Tahinci, Özlem Ateş, Nejla Günay, Necla Bayıroğlu'ndan oluşan 35+ Kadınlar Kategorisinde mücadele eden tenisçiler, şampiyonluk madalya ve kupalarını alkışlar arasında aldı.

Türkiye'nin en büyük turnuvaları arasında gösterilen ve 162 takımın yer aldığı 16. Türkiye Senyör Can Öner Takımlar Şampiyonasında Gülçin Asasoğlu, Hayat Üstün, Filiz Özer'den oluşan 40+ Kadınlar Kategorisinde mücadele eden Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ise grup ikincileri içerisinde zirvede yer almayı başardı. Mezitlili tenisçiler alınan bu sonuçla 20 takım arasında 7. sırada yer aldı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyonluk kupasını Mersin'e getirmeyi başaran kadın tenisçilere teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Kadınlarımız hangi alanda mücadele ederse etsin mutlaka başardı. Mezitlili kadınlar yine başardı" dedi.

İstikrarlı çalışma ve sergiledikleri enerji ile Mezitlili kadın tenisçilerin mutlaka şampiyonlukla döneceğinden emin olduklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli'nin kadınları spora, sanata, ticarete, üretime, nereye el atarlarsa atsınlar mutlaka başarılı oluyorlar. Teniste Mersin'i temsil eden kadın sporcularımız şampiyonluk ipini göğüsleyerek bizleri son derece mutlu etti. Kısa sürede büyük başarılar kazanarak Mezitli'nin adını duyurmayı başardılar" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı