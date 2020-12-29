Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor
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Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor

29.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:25
Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin öncülüğünde başlatılan iyilik hareketine her yerden destek geliyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin öncülüğünde başlatılan iyilik hareketine her yerden destek geliyor. Bu kapsamda İzmir'den Zeynep Akay ve Ankara'dan Jale Mekiş Diker, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere giysi yardımında bulundu.

Kamyonetlerle Mezitli Belediyesi Dayanışma Evine ulaştırılan birçoğu yeni giysilerden oluşan yardımlar, görevliler tarafından tasnifi yapılarak paketlendi. Yardımlar, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Mezitli'den başlayan iyilik hareketinin büyük bir hızla yayıldığını, binlerce ihtiyaç sahibine destek olmanın yanında kente çok sayıda eser kazandırdığını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Her zaman söylediğimiz gibi Mezitli'de iyiliğin bulaşıcı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. İyilik, insanları birbirine yakınlaştıran görünmez bir yoldur. Dayanışma çağrımız Mezitli sınırlarını aşarak, halka halka diğer illere yayıldığını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yeni yıl öncesi; İzmir'den Zeynep Akay, Ankara'dan Jale Mekiş Diker, Mezitli'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediyemiz yardımlaşma evine bağışta bulundular. Bugüne kadar çağrımıza destek veren gönlü güzel insanların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz" dedi.

Mezitli'nin çok özel bir ilçe olduğunun altını çizen Tarhan, "Belediye olarak hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Mezitli ailesini büyütmek için çalışıyoruz. Bu ailenin içerisine herkesin girmesini istiyoruz. Bir şekilde belediyemizin çalışmalarında görev almasını, destek vermelerini istiyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarını, kentimizin, halkımızın yararına olacak projelerde buluşturmak gerekiyor. Bu iletişimi ne kadar büyütürsek faaliyetlerimiz daha verimli olacaktır. Dar alanda yapılan işlerde başarı kazanılması imkansızdır. Belediyeler bile tek başlarına bir şey yapamıyor. Yeni belediyecilik anlayışı da bu şekilde zaten. Bu da ancak halkın ve sivil toplum katılımları ile mümkündür" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesinin iyilik hareketine her yerden destek geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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