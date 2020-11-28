Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı

28.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:29
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için evinde kolay ödeme imkanı sundu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için evinde kolay ödeme imkanı sundu. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar, vergilerini belediye görevlilerine kapıda ödedi.

Korona Virüs kısıtlamaları nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar için her türlü kolaylığı sağlayan Mezitli Belediyesi, vergisini ödeyemeyen vatandaşları da düşündü. Belediye, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için kapıda kolay ödeme imkanı sundu. Her gün farklı bölgelerde hizmet veren 'Kolay Ödeme Aracı' ile vatandaşlara borç sorgulama, tahsilat, beyan, tahakkuk ve ödeme gibi imkanlar sağlandı.

Vatandaşlarını korona virüsün olumsuz etkisinden korumak amacıyla Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Hamide Oylumlu'nun refakatinde başlatılan uygulama ile belediye ödeme birimlerine gidemeyen ve internet üzerinden ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar, kolay ödeme aracı ile tüm işlemlerini gerçekleştirebildi. Uygulama, belediye tarafından görevlendirilen yetkili personel tarafından oluşan talep üzerine hizmet gerçekleştirildi. Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar pos cihazı ile kolaylıkla işlemlerini yapabildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Geçen hafta ilçedeki büyük sitelerde hizmet vermeye başlayan 'Kolay Ödeme Aracı', vatandaşların büyük beğenisini topladı. Çevrede bulunan sitelerden de yoğun ilgi gören uygulama ile çok sayıda vatandaş evinin önünde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirdi. Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Belediyeye gitmeden evimizin önünde işlemlerimizi hallediyoruz. Başkanımıza bize bu kolaylığı sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

"İhtiyaca göre hizmet üretiyoruz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, hizmetlerinde vatandaşın mutluluğunu hedeflediklerini vurgulayarak, "Her hizmetimizi planlarken halkımızın gereksinimlerini ve mutlu olmasını gözetiyoruz. Vatandaşımızın Mezitli'de yaşamaktan mutlu olmasını isteyerek, ihtiyaca göre hizmet üretiyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hizmet verecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Hizmet sadece aracın bulunduğu site halkına değil, aracın bulunduğu bölgeye giden tüm Mezitli halkı bu hizmetten yararlanabildiler" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı
Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı
Konak'ta online vergi ödeme kolaylığı
Melikgazi'de internet ile vergi ödeme kolaylığı
Melikgazi'de internet ile vergi ödeme kolaylığı
Kurum: '(Konut projeleri) Uygun ödeme şartlarında ödeme kolaylığı getireceğiz'
Kurum: "(Konut projeleri) Uygun ödeme şartlarında ödeme kolaylığı getireceğiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Arınç Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Bülent Ersoy Diego Armando Maradona
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 12:31:26. #1.15#
title