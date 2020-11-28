Mezitli Belediyesinden vergiyi evinde ödeme imkanı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için evinde kolay ödeme imkanı sundu.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için evinde kolay ödeme imkanı sundu. Korona virüs kısıtlamaları nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar, vergilerini belediye görevlilerine kapıda ödedi.

Korona Virüs kısıtlamaları nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar için her türlü kolaylığı sağlayan Mezitli Belediyesi, vergisini ödeyemeyen vatandaşları da düşündü. Belediye, 30 Kasım tarihinde sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksiti için kapıda kolay ödeme imkanı sundu. Her gün farklı bölgelerde hizmet veren 'Kolay Ödeme Aracı' ile vatandaşlara borç sorgulama, tahsilat, beyan, tahakkuk ve ödeme gibi imkanlar sağlandı.

Vatandaşlarını korona virüsün olumsuz etkisinden korumak amacıyla Mezitli Belediyesi Meclis Üyesi Hamide Oylumlu'nun refakatinde başlatılan uygulama ile belediye ödeme birimlerine gidemeyen ve internet üzerinden ödeme imkanı bulamayan vatandaşlar, kolay ödeme aracı ile tüm işlemlerini gerçekleştirebildi. Uygulama, belediye tarafından görevlendirilen yetkili personel tarafından oluşan talep üzerine hizmet gerçekleştirildi. Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar pos cihazı ile kolaylıkla işlemlerini yapabildi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Geçen hafta ilçedeki büyük sitelerde hizmet vermeye başlayan 'Kolay Ödeme Aracı', vatandaşların büyük beğenisini topladı. Çevrede bulunan sitelerden de yoğun ilgi gören uygulama ile çok sayıda vatandaş evinin önünde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirdi. Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Belediyeye gitmeden evimizin önünde işlemlerimizi hallediyoruz. Başkanımıza bize bu kolaylığı sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

"İhtiyaca göre hizmet üretiyoruz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, hizmetlerinde vatandaşın mutluluğunu hedeflediklerini vurgulayarak, "Her hizmetimizi planlarken halkımızın gereksinimlerini ve mutlu olmasını gözetiyoruz. Vatandaşımızın Mezitli'de yaşamaktan mutlu olmasını isteyerek, ihtiyaca göre hizmet üretiyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hizmet verecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Hizmet sadece aracın bulunduğu site halkına değil, aracın bulunduğu bölgeye giden tüm Mezitli halkı bu hizmetten yararlanabildiler" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı