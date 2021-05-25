Mezitli Belediyesinden üreticiye sulama suyu desteği

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Tepeköy, Kocayer, Sarılar ve Zeybekler mahallerinde bulunan üreticilerin yanı sıra Erdemli bölgesinde bulunan Şahna, Üzümlü ve Doğusandal mahallelerinin yararlanacağı Gölpınar Göleti için proje ortağı oldu.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Tepeköy, Kocayer, Sarılar ve Zeybekler mahallerinde bulunan üreticilerin yanı sıra Erdemli bölgesinde bulunan Şahna, Üzümlü ve Doğusandal mahallelerinin yararlanacağı Gölpınar Göleti için proje ortağı oldu. Mezitli Belediyesi Meclisi üyeleri, proje ortağı olma ve maddi destek verilmesi kararına oy birliği ile onay verdi.

Mezitli Belediyesi, tarımsal üretimin sorunlarından birisi olan tarımsal sulamaya destek olmak adına büyük bir projenin ortağı oldu. Çukurova Kalkınma Ajansı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan Gölpınar Göleti Tarımsal Sulama Projesi'ne ortak oldu. Tepeköy, Kocayer, Sarılar ve Zeybekler'de bulunan üreticilerin yanı sıra Erdemli bölgesinde bulunan Şahna, Üzümlü ve Doğusandal mahallelerinin yararlanacağı Gölpınar Göleti ile ilgili Mezitli Belediye Meclisinde Başkan Tarhan'a tüm partilerin oy birliği ile tam destek verildi. Mezitli Belediyesi Meclisi üyeleri, proje ortağı olma ve maddi destek verilmesinin görüşüldüğü belediye meclisinde finansman ve katılım sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı. Karar gereği Mezitli Belediyesi, göletin yapımında önemli ölçüde finansal destek de verecek.

"Kuraklık tehlikesine karşı hemen tedbir almalıyız"

Dünyanın genelinin kuraklıkla yüz yüze olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaretinde edindiği tespitleri ve kuraklığın oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti. Üreticilerle görüşmesinde yaklaşan tehlikeye karşı yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktaran Tarhan, son yıllarda dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan kuraklığın Mezitli'de de görülmeye başlandığını söyledi. Kısa vadede kuraklık sorununa çözüm bulunamaması halinde tarımsal üretimde büyük bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağına vurgu yapan Tarhan. 'Tabi ki tüm dünyada yaşanan küresel ısınma Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Sulama önemli bir konu. Gölpınar Göleti Mezitli ve Erdemli'ye bağlı mahallelerde 20 bin dekar kadar alana ve birçok köye hitap ediyor. Su seviyesinde yaşanan kaybın önüne geçebilmek amacıyla hazırlanan projeye destek vermek istedik" ifadelerini kullandı.

"Yılda 100 bin tonluk şeftali ve sebze üretiliyor"

Proje ile bölge tarımının bir nebze de olsa kurtarılabileceğine vurgu yapan Tarhan, "Biliyoruz ki sadece bu bölgede Türkiye şeftali yönünden büyük bir rekolteye sahip. Kalite olarak da son derece iyi. Yaklaşık olarak söylersek 100 bin tonluk rekolteden bahsediyoruz. Son yıllarda birçok değişik sebze ürünleri bölgemizde yetişiyor. Domates konusunda da iyi gidiyor ama maalesef fiyatlarda da üreticimizin durumunun hiç iyi olmadığı belli. Diğer tüm sorunların yanında sulama suyu konusunda önemli bir sorun yaşayacağız. Onun için bir şekilde yarınlarda gündeme gelecek büyük bir sorunun önüne geçmek için destek vermek istedik. Meclis üyesi arkadaşlarımız da bu projeye katılım için oy birliği ile destek vererek hem bizi hem de üreticilerimizi mutlu ettiler. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı