Mezitli Belediyesinden 'Aile Plajı'

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, aileleriyle birlikte rahat denize girmek isteyen vatandaşlar için Soli Pompeiopolis Parkı içerisinde Aile Plajı oluşturdu.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, aileleriyle birlikte rahat denize girmek isteyen vatandaşlar için Soli Pompeiopolis Parkı içerisinde Aile Plajı oluşturdu.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin merkezinde denize girilebilecek tek sahil şeridine sahip olan Mezitli'de vatandaşların plajları daha rahat kullanabilmeleri adına tedbirler alındı. Aileleriyle birlikte rahat denize girmek isteyen vatandaşlar için Mezitli Belediyesi tarafından Soli Pompeiopolis Parkı içerisinde Aile Plajı oluşturuldu. Ağaçları ve kumsalı ile piknik havasında deniz keyfi yaşanmasına imkan sunan parkta oluşturulan Aile Plajına gelenler, şezlong ve şemsiyelerin yanı sıra duş kabinleri ve giyinme odalarından da yararlanabiliyor, büfeden alışveriş yapabiliyor.

Aqua Park ve yazlık sinemada da aile bölümleri ve günleri var

Yaz sıcağından kaçmak isteyen Mezitlililerin rahat etmeleri için Aile Plajının yanında yazlık sinemada aile bölümü oluşturan Mezitli Belediyesi, cumartesi günleri de Aqua Parkındaki sınırsız eğlenceyi ve serinliği ailelere ayırdı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine böyle bir uygulamaya gittiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitlililerin yaşadıkları kentte mutlu olmaları adına projeler geliştiriyoruz. Gelen talepler üzerine Soli Pompeiopolis Parkında aile bölümü oluşturarak vatandaşlarımıza evlerinin hemen yanında piknik havasında çocuklarıyla, eşleriyle birlikte denize girme imkanı sağladık. Yine Aqua Parkımızda cumartesi günlerini sadece ailelere özel açıyoruz. Yazlık sinemamızda yine talebe göre aile bölümümüz bulunuyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı