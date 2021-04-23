Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
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Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu

Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mezitli Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlediği konvoyla, Mezitlililere bayram coşkusu yaşattı.

Mezitli Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlediği konvoyla, Mezitlililere bayram coşkusu yaşattı. Üstü açık otobüsle şarkı ve marşlar eşliğinde şehir turu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan, öğrencilerle birlikte vatandaşları selamladı.

Mezitli Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Üstü açık otobüsle şehir turu yapan Başkan Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a, Mezitli kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile Toprak Okulları Vakfı Altın Fırça Ödülleri şampiyonu Tepeköy İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de eşlik etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların evlerinin cam ve balkonlarından destek verdiği kutlamalarda Başkan Tarhan, yol boyu vatandaşları selamladı, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı. Bazı vatandaşların da araçlarıyla eşlik ettiği şehir turunda bayram coşkusu sokak sokak tüm Mezitli'ye yayıldı.

"101 yıl sonra aynı coşku yaşanıyorsa, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır"

Mezitlililerin cam ve balkonlarını Türk bayrağı ve balonlarla süslediği kutlamaların sokağa çıkma yasağına rağmen aynı coşku ve özlemle yapıldığına dikkat çeken Tarhan, "Gönül isterdi ki, bu coşkuyu kentin her santimetrekaresinde birlikte yaşayalım. Ancak olağanüstü durumlar nedeniyle ancak bizler sokakta, sizler evlerinizin penceresinden, balkonundan bu coşkuyu paylaşmaya çalıştık. Atatürk 19 Mayıs 1919'da bölünmüş Türkiye'yi kurtarmak için yola çıktı ve daha bir yıl dolmadan 23 Nisan 1920'de, daha Ankara Polatlı'da düşmanın top sesleri duyulurken Türkiye Büyük Millet Meclisini açmıştır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bundan 101 yıl önce kolları sıvadı. Tam 101 yıl sonra çocuklarımız evlerini, odalarını, balkonlarını süslüyorlarsa, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini de ilelebet yaşatacaklardır. Biz büyükler, bu çocukların söylediklerine biraz daha fazla kulak verirsek, biraz daha onları özgür bırakırsak, demokrasi mücadelesini daha yüzyıllar boyu sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.

"Atatürk'ün 101 yıl önce yaktığı meşale şimdi daha coşkulu parlıyor"

Günümüz koşullarında dünya genelinde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Tarhan, "Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını da gösterdi ki, artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Ne kadar aciz olduğumuzu yüzümüze çarparak gösterdi. Bundan sonra bilime, araştırmaya tüm ulusların daha fazla önem vermesi gerekiyor. Yeni bir sosyal devlet tanımlaması ile demokrasinin daha da içselleştirilmesi sağlanacak. Halkımızın gösterdiği ilgi Atatürk'ün 101 yıl önce yaktığı meşale şimdi daha coşkulu parladığının ispatı gibidir. Bunun için de Mustafa Kemal Atatürk'ün tam 101 yıl önce gösterdiği yol olan çocuklara güvenerek özgür düşünmelerini sağlamak gerekiyor. Bize bu günleri sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı ile anıyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu
Mezitli Belediyesinden 23 Nisan konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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