Mezitli Belediyesinde yeni normalleşme döneminde de sıkı tedbirler uygulanacak MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsü nedeniyle uzun süren bir kısıtlama dönemi sonrası normale dönüş konusunda belediye çalışanların uyardı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsü nedeniyle uzun süren bir kısıtlama dönemi sonrası normale dönüş konusunda belediye çalışanların uyardı. Virüsün etkilerinin halen devam ettiğine dikkat çeken Başkan Tarhan, belediyede bu dönemde sıkı tedbirler uygulanacağını belirterek, tüm çalışanların bu tedbirlere uymalarını istedi.

Başkan Tarhan, korona virüs (Covid-19) tedbirlerinde 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte tüm belediye çalışanlarının görevlerine dönmeleri üzerine açıklama yaptı. Tüm çalışanlarının özverisiyle Mezitli'den korna virüsünü uzak tutmayı başardıklarını ifade eden Başkan Tarhan, alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

"Olağanüstü koşullara bir süre daha sabrederek çalışacağız"

Yeniden tüm çalışanları sağlıklı bir şekilde görevinin başında görmekten mutlu olduğunu belirten Tarhan, çalışanları uyararak, şunları kaydetti:

"Son iki aydır yaşadığımız olağanüstü koşullara bir süre daha sabrederek çalışmalarımızı artık belediye ana binamız ve hizmet binalarımızda sürdüreceğiz. Bu yeni dönemde bizlere önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin en başında da Covid-19'a karşı kişisel korunma tedbirlerinizi almak gerekmektedir. Sizler tarafından alınacak son derece basit bazı tedbirler, sizleri olduğu kadar tüm sevdiklerinizi ve çalışma arkadaşlarınızı da koruyacaktır. Bizler tarafından alınması gereken tedbirler bu zaman içerisinde alınmış olup alınmaya da devam edecektir" dedi.

Belediyede sıkı tedbirler uygulanacak

Gerek hizmet veren çalışanların gerekse işleri nedeniyle belediyeye gelen vatandaşların sağlığını koruma adına gereken tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Tarhan, belediye çalışanları olarak alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

"Binalarımız düzenli olarak dezenfektan ile dezenfekte edilecektir. Belediye hizmet binalarımızda mesai saatlerinde kesinlikle 'maske' takılacaktır. Toplu taşıma araçları ve servis ile gelen arkadaşlarımız gidiş ve gelişlerde maske takacaklar ve sosyal mesafe kuralına uyacaklardır. Belediyemiz girişine dezenfektanlı paspaslar konulmuştur. Binaya girişlerde birkaç saniye paspasların üzerinde durularak ayakkabıların tabanlarının temizlenmesi sağlanacaktır. Bina girişlerine ve katlara el dezenfektanı konulmuş olup, binaya girişlerde eller mutlaka dezenfekte edilecektir. Bina girişinde güvenlik görevlimiz tarafından ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. Öğle yemeğine çıkmadan önce eller kurallara uygun olarak yıkanacaktır. Yemek sırası için iki kişi arasında en az 2 metre kalacak şekilde sıra oluşturulacaktır. Dışarıdan yemek siparişi verilmemesine özen gösterilecektir. Binada asansörün mümkün olduğunca kullanılmaması önerilmektedir. Ancak, kullanılması halinde asansörlere en fazla üç kişi binecektir. Çay ocağına, görevli arkadaşlarımız haricinde kesinlikle girilmeyecektir. Kargo görevlileri ve firma temsilcileri tarafından getirilecek resmi kargo ve evrak, güvenlik görevlimiz tarafından üzerine dezenfektan sıkılarak alınacaktır. Katlarda bulunan kapılar sürekli açık bulundurulacak ve camlar mümkün olduğunca açık bulundurulacaktır."

"Gereken hassasiyetin gösterileceğine inancım tamdır"

Alınan tüm tedbirlerin çalışanların ve belediyeye gelen vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, "Açıkladığımız ve bizleri biraz sıkıntıya sokacak olan bu tedbirlerin tamamıyla hepimizin sağlığını korumaya yönelik olduğunu belirtir; değerli çalışma arkadaşlarıma duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Siz değerli arkadaşlarımızın; hem kendi hem çalışma arkadaşlarının sağlığının korunmasına yönelik bu tedbirlere uyulması konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerine olan inancım tamdır. Bu hassas dönemi uyum içerisinde atlatabilmek adına bu dönemde görülebilecek aksaklıklar ve önerilerinizin doğrudan yönetime iletilmesini önemle rica ederim. Sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA