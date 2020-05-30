Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
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Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi

Mezitli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi arasında toplu iş sözleşme imzalandı.

Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi
30.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:47

Mezitli Belediyesi ve Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi arasında toplu iş sözleşme imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mustafa Özbay arasında imzalanan sözleşmeyle, memur ve sözleşmeli statüsünde çalışanlara yönelik ücret artışı ile sosyal haklar konusunda anlaşma sağlandı.

Sözleşmede ayrıca, kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde idari izinli sayılması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde işlerin aksatılmaması şartıyla dönüşümlü olarak izin yapması kararlaştırıldı.

Çocuğu olan memurlara kreş hakkı verilmesini kapsayan sözleşmede, belediye çalışanlarının eşine şiddet uygulaması durumunda çalışan personelin sözleşmeyle kazandığı sosyal ve mali hakların elinden alınarak şiddet gören eşe verilmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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