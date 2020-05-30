Mezitli Belediyesinde, eşine şiddet uygulayan çalışanın sosyal hakları eşine verilecek
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Mezitli Belediyesinde, eşine şiddet uygulayan çalışanın sosyal hakları eşine verilecek

Sen Mersin Şubesi ile imzaladığı toplu sözleşmeye 'kadına şiddet' kriteri koydu.

Mezitli Belediyesinde, eşine şiddet uygulayan çalışanın sosyal hakları eşine verilecek
30.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:35

Sen Mersin Şubesi ile imzaladığı toplu sözleşmeye 'kadına şiddet' kriteri koydu. 2020-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle çalışanların maaşlarında iyileştirme yapılırken, herhangi bir çalışanın eşine şiddet uygulaması durumunda tüm sosyal haklarının eşine verilmesi kararlaştırıldı.

Mezitli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2020-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle belediyede memur ve sözleşmeli statüsünde çalışanlar ücret artışının yanında çok önemli sosyal haklar da kazandı. Sözleşmede, kadına şiddetle mücadele konusunda çok özel maddeler de yer aldı.

Toplu sözleşme Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay tarafından imzalandı. İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Güner, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nuran Çaynak ve Tüm Bel Sen yöneticileri de hazır bulundu.

Sözleşmede şiddete karşı özel maddeler yer aldı

Özellikle kadın çalışanlara özel maddelerin de yer aldığı sözleşme kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın çalışanların izinli sayılması, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Gününde işleri aksatmayacak şekilde dönüşümlü idari izinli sayılmaları, çocukları olan memurlar için kreş hakkının verilmesi gibi özel haklar verildi. Yine sözleşme kapsamında sosyal haklardan yararlanan belediye çalışanlarının eşine şiddet uygulaması durumunda, çalışanın sözleşme ile kazandığı sosyal ve mali hakların elinden alınarak şiddet gören eşe verilmesi kararı verildi.

"Bu sözleşme tüm belediyelere örnek olmalı"

Toplu sözleşmelerin, kamu çalışanlarının haklarını alabilmeleri açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Özbay, "Virüsün ve ekonomik sıkıntının tüm kesimleri etkilediği bir dönemde yapılan toplu sözleşmeler, kamu çalışanlarını da rahatlatan bir durumdur. Bunların yanında özellikle kadına şiddetle mücadele açısından son derece önemli kriterlerin de benimsenmiş olmasına büyük değer veriyoruz. Kamu çalışanları ve demokrasi açısından önemli bir olaydır. Biz diğer belediyelerde görev yapan memurların da sözleşme ile refaha ermesini diliyoruz. Başkanımız da her zaman olduğu gibi son derece sağduyulu bir yaklaşımla yanımızda yer aldı. Çalışanlar böylesi şefkatli bir belediye başkanları olduğu için çok şanslılar. Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde ve imzalanmasında büyük bir özveri ve duyarlılık gösteren başkanımıza çok teşekkür ediyor ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Terleri kurumadan hak ettikleri ücreti almalılar"

Toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu bir havada geçtiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da "Çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Çalışanlarımızın alın terleri kurumadan maaşlarının düzenli ve zamanında, hak ettikleri ücreti alabilmeleri konusunda titiz davranıyoruz. Bu dönem sözleşmemize kadın çalışanlarımız için çok özel maddeler de ekledik. Biz elbette bir şiddet olayının yaşanmayacağını düşünüyoruz. Ancak, kadına yönelik şiddete bu şekilde dikkat çekmek istedik" dedi.

Belediyeye yıllardır emek veren memurların ve sözleşmeli personelin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Tarhan, "Kurumumuzun çıkarlarını da dikkate alarak karşılıklı mutabakatla her iki tarafı da memnun eden bir sözleşme imzaladık. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir nebze de olsa şiddetin önüne geçmeyi umuyoruz"

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin hala gündemin en önemli konusu olmasına üzülerek tanıklık ettiklerine dikkat çeken Başkan Tarhan, "Belediyemizin çalışmalarında kadınlarımız ve çocuklarımız ana özne. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza karşı şiddet konusunda alınan tüm önlemlere rağmen önüne geçilemedi. Biz de yaptığımız sözleşmeyle buna dikkat çekmek istedik. Herhangi bir çalışanımız eşine ve çocuğuna şiddet uygularsa alması gereken sosyal hakları eşine vermeyi kararlaştırdık. Yetkili sendikamız da bu konuda son derece duyarlı davranarak sözleşmemizi imzaladı. Ümit ediyorum ki, çalışanlarımız arasında aile içi şiddet yaşanmasın ve böyle bir uygulamaya hiç gerek olmasın. Ancak bunu gündemde tutmak gerekiyor. Bu şekilde bir nebze de olsa şiddetin önüne geçebilmeyi umuyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha farklı maddeleri sözleşmeye ekleyerek kadına ve çocuğa şiddet olgusunu tamamen gündemimizden çıkarmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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