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Mezitli Belediyesi Su Parkından 19 bin kişi yararlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mezitli Belediyesi Su Parkından 19 bin kişi yararlandı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, sıcak yaz günlerini tatil tadında yaşatmak için hizmete açılan aquparktan bu dönem 19 bin kişinin yararlandığı bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, sıcak yaz günlerini tatil tadında yaşatmak için hizmete açılan aquparktan bu dönem 19 bin kişinin yararlandığı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aquapar bu yaz Mersinlilerin serinlemek için en çok tercih ettiği yer oldu. Hava sıcaklığının en yüksek derecelerde hissedildiği günlerde ziyaretçi akınına uğrayan Mezitli Belediyesi Aquaparkı, pandemi tedbirleri kapsamında 61 gün boyunca Mezitli halkı ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların güvenli bir ortamda serinlemelerine ve eğlenmelerine olanak sağladı.

Havuzlar temizlikten ve hijyenden tam not aldı

Mezitli Belediyesi Aquaparkta, her hafta suyunun değiştirilmesi, günlük olarak her gün 3 kez su değerlerinin ölçülmesi, her gün ortalama yüzde 35 oranında taze su takviyesi ile güneş ışınlarının suyu ısıtarak bakteri oluşturmasının önüne geçildi. Halk sağlığını korumak öncelikli amaç olduğundan aquapark dışında belediyeye bağlı diğer havuzlarda da farklı metotlar ile temizlik işlemleri düzenli şekilde uygulanarak hijyen ortamının sürekliliği sağlandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığınca yapılan tüm analizlerde havuzlar geçer not aldı.

"Halkın sağlığına ve güvenliğine önem veriyoruz"

Vatandaşların aquaparkta bulunan havuzlara önceki senelere oranla daha fazla ilgi gösterdiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, havuzlarda büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının bu yoğun talepte önemli rol oynadığını ifade etti. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması yolunda her türlü tedbirleri titizlikle uyguladıklarını vurgulayan Tarhan, "Belediyemizin tüm hizmetlerinde halk sağlığına öncelikli önem veriyoruz. Vatandaşların aquaparkta emniyette olabilmesi için eğitimli cankurtaranlarımızı görevlendirdik. Aquaparkın her bölümünde cankurtaranlar hazır durumda beklediler. Deneyimli çalışanlarımız eşliğinde nezaretinde pandemi tedbirlerine uyarak verdiğimiz hizmet ve havuzlarımızda sürekliliğini sağladığımız hijyen ortamı aquaparkımızın bu denli tercih edilmesine katkı sağladı" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesi Su Parkından 19 bin kişi yararlandı

Mezitli Belediyesi Su Parkından 19 bin kişi yararlandı

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