Mezitli Belediyesi, Şahin ailesini kar esaretinden kurtardı

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ekipleri, Kocayer Mahallesi Tahtalı mevkiinde bulunan Yörük vatandaşları kar esaretinden kurtardı. 6 kişinin yanı sıra 300'a yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu alana kepçelerle yol açan ekipler, yiyecek ve yem yardımında da bulundu.

Mezitli Belediyesi ekipleri, ülke genelinde normalin üzerinde seyreden kar yağışı nedeniyle kentte yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu Kocayer Mahallesi Tahtalı bölgesinde yaşayan Yörük vatandaşlar ulaşımları tamamen kesilince Mezitli Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Gelen ihbarı değerlendirerek harekete geçen ekipler, 2 gün süren zorlu bir çalışmadan sonra mağdur olan vatandaşları kurtardı. Şahin ailesinden 6 kişinin yanı sıra 300'e yakın küçükbaş hayvanın bulunduğu Tahtalı'ya iki iş makinesi ile yol açan ekipler, mahsur kalan vatandaşların sevinç nidaları ve alkışlarıyla karşılandı. Ekipler, mağdur olan vatandaşlar için yiyecek ve hayvanlar için yem desteğinde bulundu.

Yiyeceklerinin ve hayvan yemlerinin bitmek üzere olduğunu ifade eden Halil Şahin, "Yiyeceğimiz ve hayvanlarımızın yemi bitmek üzereydi. Yine muhtemel bir hastalık durumunda doktora ulaşma imkanımız olmayacaktı. Karın eriyerek kalkması birkaç haftayı bulacaktır. Önümüzdeki günlerde kar yağışının artarak devam edeceği bildirildi. Daha fazla mağduriyet yaşamamak adına Mezitli Belediyesi'ne ulaştık. Sağ olsunlar çok zorlu bir bölge olmasına karşın ekiplerimiz yolumuzu açarak dünya ile bağlantımızı yeniden sağladılar. Başta Başkanımız Neşet Tarhan olmak üzere, gece gündüz demeden çalışan, yolumuzu açan tüm Mezitli Belediyesi ekibine teşekkür ederim" dedi.

Vatandaşların yaşadıkları kentte mutlu olmaları için Mezitli genelinde çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Belediye başkanı Neşet Tarhan ise "Önceki yıllara nazaran daha yoğun yağış alan kentimizin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Mezitli'de rutin çalışmalar yapan ekiplerimiz, karla mücadele gibi hiç te alışık olmadıkları bir alanda canla başla vatandaşlarımıza destek olmak için çalışıyorlar. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için yollar açıyoruz, tuzlama çalışması yapıyoruz, gıda desteği sağlıyoruz. Hastaların sağlık kuruluşlarına güvenli ulaşımını sağlıyor, vatandaşlarımızı esaretten kurtarıyoruz. Cenaze defini gibi ihtiyaçlarda destek vermeye çalışıyoruz. Ekiplerimizin kar esaretinden kurtardığı Şahin ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışma arkadaşlarıma bu zorlu mücadelede gösterdikleri özveriden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Yerel