Mezitli Belediyesi meclis üyelerine yaz dönemi çalışmaları anlatıldı
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Mezitli Belediyesi meclis üyelerine yaz dönemi çalışmaları anlatıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin bu yıl yaz döneminde yapacağı çalışmalar, Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda meclis üyelerine anlatıldı.

Mezitli Belediyesi meclis üyelerine yaz dönemi çalışmaları anlatıldı
10.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:48

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin bu yıl yaz döneminde yapacağı çalışmalar, Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda meclis üyelerine anlatıldı. Tarhan, "Meclis üyelerimize gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek planda düzenlemeler yapacağız" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, meclis üyeleri ile bir araya geldi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ve birim müdürleri tam kadro katıldı. Korona virüs nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen toplantıda, belediyenin mevcut durumu, yapılması planlanan yatırımlar ve mahalle muhtarlarının görüş ve önerileri kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü tarafından her mahalleye yapılacak yol, kaldırım, sosyal tesis gibi her türlü proje harita üzerinde anlatıldı.

Başkan Yardımcısı Osman Günay tarafından yapılan bilgilendirmede, planlamanın nihai karar olmadığı, aciliyet durumlarına göre esnetilebileceği ifade edildi.

"Muhtarlarla aldığımız kararları meclis üyelerimizin de bilmesini istedik"

Başkan Tarhan, toplantıda yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin alanda vatandaşlarla sürekli karşı karşıya olduğunu belirterek, "Mahallelere yapılacak çalışma ve yatırımlar için muhtarlarla birlikte karar aldık. Aldığımız bu kararları hangi siyasi partide olursa olsun vatandaşlarla sürekli görüşme durumunda olan meclis üyelerimizin de bilmesini ve vatandaşlara ona göre bilgi vermesini istedik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle kırsal kesimlerde yapılacak yatırımlara muhtarlarımızla birlikte karar verdik. Muhtarımız sezonun daha başında ne kadar kaldırım, yol yapılacağını ne kadar asfalt döküleceğini biliyor ve mahallesine giderken ona göre sağlıklı bilgi veriyor. Aynı durum meclis üyelerimiz için de geçerli. Bu toplantıda Meclis üyelerimize gelen talep ve şikayetleri değerlendirerek planda düzenlemeler yapacağız. Hem muhtarlarımızın hem de meclis üyelerimizin vatandaşın karşısına çıkarken mahcup olmaması en büyük dileğimiz. Meclis üyelerimizden gelen talepler ışığında aciliyet durumuna göre projelerde değişiklik yapma, yatırımlarımızı farklı noktalara yönlendirme yapıyoruz" diye konuştu.

Muhtarlarla bir araya gelmenin önemine de vurgu yapan Tarhan, "Mahallelerinin durumunu en iyi muhtarlarımız bilir. Biz de onlardan bize gelen talepler doğrultusunda yatırımlarımızı planlıyoruz. Bu durum doğru yatırım yapmanın yanında belediye olarak planlı şekilde davranmamızın yolunu açıyor. Muhtarlarımız da bu konuda son derece hassas davranarak elimizdeki imkanların eşit dağıtılması için yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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