Mezitli Belediyesi evden çıkamayana yemek dağıtıyor Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunuyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti sunuyor.

Bu kapsamda, her gün Mezitli Belediyesi Aşevinde üretilen yemekler, araçlar aracılığı ile vatandaşların evine kadar götürülüyor. Özel hazırlanmış yemek kaplarıyla, özellikle evden çıkmasına sınırlama getirilen 65 yaş ve üzerinde vatandaşlardan başlayarak tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyelerin ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerini gidermek gibi bir görevlerinin olduğunu ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Vatandaşlarımızın evde kalması için ihtiyaçlarını da karşılamak gerekiyor. Özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar, getirilen dışarı çıkma yasağı sonrası çok fazla zor duruma düştü. Bizde aşevimiz aracılığı ile bu vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz" dedi.

Virüsün yayılmasının önüne geçmek için insanların sosyal mesafeyi korumak adına gerekirse evden çıkmaması uyarısında bulunan Tarhan, "Dünyamız, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisiyle karşı karşıya. Bununla mücadelenin tek yolu ise maalesef insanlarla ilişkilerimizi kesmekle mümkün. Değerli vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, mümkün olduğu oranda evlerinden çıkamamalarıdır. Bizler elimizden geldiği ölçüde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eksiklerini giderme noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri hoşgörü ve sabır nedeniyle teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA