Mezitli Belediyesi, Cemilli'de 5 Dönüm Araziyi Piknik Alanına Dönüştürüyor

Mezitli Belediyesi, Cemilli Mahallesi'nde Hazine'den satın aldığı 5 dönüm arazi üzerine piknik alanı yapıyor. Vatandaşların yoğun talebi üzerine gerçekleştirilecek piknik alanında piknik alanında her türlü altyapı imkanının yanı sıra çeşitli kültürel mekanlarda bulunacak.



Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cemilli Mahallesi'ne yapılacak piknik alanında otopark, tuvalet gibi çok farklı imkanlardan vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecekler.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, piknik alanının yapılacağı Cemilli Mahallesi'nde inceleme yaparak, Başkan Yardımcısı Osman Günay'dan bilgi aldı. Burada, piknik alanıyla ilgili bilgi veren Başkan Tarhan, "Bu hizmetleri yaparken kent merkezine dönük yatırımlarımız gibi kırsal alanda da önemli ölçüde yatırımlarımız var. Mezitli ve Mersin, yazı uzun, sıcağı fazla bir bölge. Ekonomik durumu iyi olanlar yazlığa, yaylaya gidiyor. Ekonomik gücü olmayanlar için piknik alanına ihtiyaç vardı. Varsa bile ücretli oluyor. Biz kamu hizmeti üretiyoruz ve en küçük maddi imkanlara sahip insanlarımızı da düşünmek durumundayız. Cemilli Mahallesi'nde hazine arazisine ait 5 dönümlük bir araziyi bedelini ödeyerek satın aldık. Mersin manzarası eşliğinde vatandaşların piknik yapabilecekleri, temiz hava alabilecekleri bir yer yapacağız. Otopark alanıyla suyu tuvaleti ve her türlü altyapı hizmetini sunacağız. Vatandaşın ihtiyaç duyduğu büyük bir eksikliği gidermiş olacağız. Halkımız bize güveniyor ve bu toplumsal güvenin karşılığını bu tür hizmetlerle karşılaştırmak istiyoruz" dedi. - MERSİN