Mezitli Belediyesi çalışanlarından gönüllü seferberlik
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Mezitli Belediyesi çalışanlarından gönüllü seferberlik

Mezitli Belediyesi'nin korona virüs salgınına karşı verdiği mücadelede en büyük gücü olan gönüllülere belediye çalışanları da katıldı.

Mezitli Belediyesi çalışanlarından gönüllü seferberlik
29.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:59

Mezitli Belediyesi'nin korona virüs salgınına karşı verdiği mücadelede en büyük gücü olan gönüllülere belediye çalışanları da katıldı.

Virüsün yayılmasına karşı seferberlik başlatan Mezitli Belediyesi'ne, hayırseverlerle birlikte çok sayıda yardım kolisi desteği veren belediye çalışanları, bu kolilerin hazırlanması için de el birliği yaptı. Aralarında mimar, mühendis, birim müdürü ve öğretmenlerin de yer aldığı belediye çalışanları, gönüllü olarak gıda maddelerinin paketlenmesi ve kolilerin hazırlanmasına yardım ediyor.

"En büyük gücümüz gönüllü desteği"

Mezitli Belediyesi'nin ana hizmet binasında bulunan depo kısmında yapılan gıda kolisi hazırlama çalışmalarını ziyaret ederek çalışanlara teşekkür eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitlililerin kocaman bir aile olduğunu her zaman söylüyoruz. Korona virüse karşı başlattığımız iş birliği de bunun en güzel kanıtı olmaktadır. Salgın süreci başladığından bu yana belediyemiz aralıksız maske ve yardım dağıtma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaları sürdürürken bizim için en önemli olan şey ise gönüllülerimizin bizlere vermiş olduğu destektir. En büyük gönüllülerimiz de her zaman olduğu gibi çalışanlarımız. Belediyemizi diğer belediyelerden üstün kılan yön makamı ne olursa olsun, belediyemizde müdür, başkan yardımcısı, öğretmen, mühendis, mimar gibi farklı mesleklerden arkadaşlarımız belediyemizin deposuna gelerek paketleme çalışmalarına gönüllü olarak destek oluyorlar" dedi.

Mezitli'nin sergilediği dayanışma ruhu ile korona virüs ile verilen mücadeleden zaferle çıkacağına inandığını vurgulayan Tarhan, "Çünkü bu virüs karşısında hiçbir sıfat kalmadı. Hepimiz aynı ve eşit durumdayız. Virüsün kazandırdığı tek artı beklide insanları eşit duruma getirmek oldu. Biz de burada tüm çalışanlar olarak eşitiz. Bugün de gıda ambalajlaması için çalışanlarımız arasında mimar, öğretmen arkadaşımız da var. Başarılı bir mücadele sürdürüyoruz. Gelen talepleri 24 saat içerisinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bu gördüğünüz gibi hiç te kolay olmuyor. Ramazan boyunca da bu çalışmalarımız devam edecek. Eğer süreç uzarsa yine programımızı ona göre yapıp aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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