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Mezitli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mezitli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın açık ihale hamlesi, çalışanların cebine daha fazla promosyon ödemesinin girmesini sağladı.

MEZİTLİ, MERSİN (İHA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın açık ihale hamlesi, çalışanların cebine daha fazla promosyon ödemesinin girmesini sağladı. Yapılan açık ihaleyi kazanan banka, belediyeye bağlı Mutlu Mezitli Ltd. Şti. bünyesinde çalışan işçilere, 3 yıl boyunca ücretlerinin aracı kurum olarak banka tarafından ödenmesi karşılığında bir defaya mahsus olarak 2 bin 925 lira ödeyecek.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın belediye çalışanlarına ücret ödeneceği bankanın seçilmesinde kullandığı yöntem, personelin cebine daha fazla para girmesini sağladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan tarafından ilçede bulunan banka şubeleri davet edilerek, 3 yıllık ücret ödemesinin yapılacağı banka ihale ile belirlendi. Tarhan'ın yanı sıra banka temsilcileri, Mutlu Mezitli Ltd. Şti. Genel Müdürü Filiz Yalın, DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, Mezitli Belediyesi işyeri temsilcileri ve belediye bürokratlarının katıldığı ihale çekişmeli bir sürecin ardından sonuçlandı.

Açık artırma şeklinde yapılan ve kayıt altına da alınan ihaleyi kazanan banka, 3 yıldır olduğu gibi 2024 yılına kadar Mezitli Belediyesinde şirket bünyesinde çalışanlarının ücretlerinin ödenmesinde aracı kurum olma hakkı kazandı. Banka, çalışanlara bir defaya mahsus olarak 2 bin 925 lira promosyon parası ödeyecek.

Yapılan bu sözleşme ile Mezitli Belediyesi çalışanları, çalışan sayısı ile kıyaslandığında Mersin'de en yüksek promosyonu almış oldu.

"Çalışanlarımıza önemli bir promosyon desteği sağladık"

Her zaman çalışana en yüksek ücreti vermeyi amaç edindiklerini ifade eden Başkan Tarhan, ücretlerin ödendiği bankayı da belirlerken çalışanlara yüksek promosyonu sağlamak için açık ihale yöntemine başvurduklarını söyledi. Tarhan, "Aldığımız tüm kararları çalışanlarımızın daha mutlu ve huzurlu şekilde görevlerini yapmaları üzerine kurduk. Yapılan ihale sonrası kazanan banka ile anlaşarak önemli bir promosyon desteği sağladık. Şirketimiz bünyesinde her çalışanımızın hesabına 2 bin 925 lira yatacak. İhalemizi son derece şeffaf bir biçimde DİSK Genel İş Sendikası temsilcilerinin ve çalışanlarımızdan oluşan işyeri temsilcilerimizin önünde gerçekleştirdik. Yani alacakları promosyon miktarının belirlenmesine çalışanlarımız tanıklık etti. Gösterdikleri duyarlı yaklaşım dolayısıyla banka temsilcilerimize ayrıca teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

Mezitli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

Mezitli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

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Haber: Mezitli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi - Haberler Ekonomi
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