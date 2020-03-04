Mezitli Belediyesi, 8 Mart'ı etkinliklerle kutlayacak

04.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:42

Mezitli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 Mart'ta emekçi kadınlarla buluşacak.



Kadınlara yönelik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası yarışmalarda şampiyonluk kazanan Mezitli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştirecek. VM Medical Park Mersin Hastanesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü ile birlikte 'Obezite Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşımlar' konusunda düzenlenen sempozyumla başlayan etkinlikler kapsamında, yarın da aynı hastane ve Mezitli Kent Konseyi ile birlikte kadınlar 'Sağlıklı Kadın, Sağlıklı Toplum' konulu etkinlikte bir araya gelecek. Kadınlar, sempozyumun ardından Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'la yemekte buluşacak.



8 Mart'ta ise emekçi kadınlara yönelik iki önemli projenin açılışı yapılacak. Daha önce Özgür Kafe olarak Mezitli Belediyesi tarafından işletilirken, yapılan düzenleme ile Mezitli Kadın Üretici Kooperatifi olarak hizmet vermeye başlayacak olan mekanın açılışı gerçekleştirilecek. Mezitli Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisinde hazırlanan hediyelik eşya Sanat Çarşısının açılışı da aynı gün yapılacak.



Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, hayata geçirdiği tüm başarılı işlerin değerli olmasında kadınların desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Kadınların katılmadığı bir mücadelede hiç kimse başarılı olamamıştır. Hayatın her alanında kadınların emeği vardır. Dünyada hangi alana bakarsak bakalım kadın emeği ile oluşmuştur. Kim kadınlarla birlikte hareket etmiş ise başarıya ulaşmıştır. Türkiye de kadınlarımızın bir araya gelmesiyle aydınlık günlere kavuşulacaktır. Kadınların siyasal anlamda güçlü olması için ekonomik alanda da güçlü olması gerekmektedir" dedi.



Başkan Tarhan, tüm kadınları gerçekleştirecekleri etkinliklere katılmaya davet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA