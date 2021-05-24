Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı

Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın başkanlığında toplanan Mayıs ayı İkinci Olağan Toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) gruplarının ortak açıklamasını CHP Grup Sözcüsü Zehra Korkmaz okudu. Açıklamada, 2014 yılından bu yana sistematik şekilde sürdürülen zulmün insanlığa karşı suç olduğuna vurgu yapılarak, "Çin'de soydaşlarımıza karşı yapılan mezalimin karşısında durmaya ve sesleri olmaya devam edeceğiz" denildi.

Çin'in 'terörle mücadele ediyoruz' adı altında baskı uygulandığını, dini ve kültürel baskılara tabi tutulduğu ifade edilen açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2014 yılından itibaren Uygur Türkleri ile diğer soydaşlarımıza yönelik sistematik ve kitlesel şekilde uyguladığı ağır zulüm insanlığa karşı suçtur ve ne yazık ki halen devam etmektedir. Terörle ve radikalizmle mücadele kisvesi altında milyonlarca soydaşımız, zorla toplama kamplarında alıkonulmakta ve 'yeniden eğitim' adı altında dini ve kültürel baskılara tabi tutulmaktadır. Müslüman soydaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmeleri engellenmekte, ibadethaneleri yıkılmaktadır. Bu şekilde, işkence, tecavüz, kısırlaştırma, İslamiyet'in zorla terk ettirilmesi gibi uygulamaları ile alenen insanlığa karşı suç işleyen Çin yönetimi, toplama kamplarının ve kamplardaki uygulamaların uluslararası bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesine izin vermemektedir. ABD, İngiltere, Kanada başta olmak üzere AB ile BM üyesi 39 ülke Uygurlar ile birlikte diğer Türk ve Müslüman halkların gördükleri zulme karşı Çin'e tepki gösterip çeşitli yaptırımlar uygularken, Türkiye'nin de bu uluslararası girişimlere aktif destek vermesi ve hatta öncülük etmesi beklenmektedir. Soydaşlarımız, bu sorunun BM'nin gündemine taşınmasını beklemektedirler. Çin'in soydaşlarımıza karşı yaptığı mezalimin karşısında durmaya ve bu vahşi politika son buluncaya kadar Uygur Türklerinin ve diğer soydaşlarımızın mücadelesine destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz."

Mezitli Belediye Meclisi üyelerine gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli Belediye Meclisine üye arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi dünyanın neresinde olursa olsun insanlığa karşı yapılan zulme, yanlış uygulamalara tavrını koymaya devam etmektedir. Çin'in gerekçesi ne olursa olsun uyguladığı zulmü kabul etmemiz mümkün değildir. Seslerini duyurmayanların sesi olmak bizlerin her zaman en büyük görevi olmalıdır" dedi. - MERSİN

Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Müge Anlı Sibel Can
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mezitli Belediye Meclisi, Uygur Türklerine zulüm yapan Çin'i kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:36:47. #1.13#

title