Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören alanları inceledi.

14.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:44
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, sağanaktan etkilenen bölgeleri inceledi

Belediye Başkanı , ilçede geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle zarar gören alanları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tarhan, belediyenin ilgili birim müdürleriyle sağanağın neden olduğu zararları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Tarhan, zarar gören alanlarda vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
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