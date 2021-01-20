Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, görme engelli Ecrin ile buluştu
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, görme engelli Ecrin ile buluştu

20.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:00
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, görme engelli Ecrin ile buluştu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, görme engelli Ecrin Nur Aytekin'le bir araya geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, görme engelli Ecrin Nur Aytekin'le bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görme engelli Aytekin, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Belediye Başkanı Tarhan'ı makamında ziyaret etti.

Aytekin, Tarhan ile sohbet edip görme engellilere yönelik yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

Tarhan da ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, engellilerin yaşamını kolaylaştıracak projelere devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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