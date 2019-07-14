Mezitli Arıtma Tesisi eylül ayında açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli halkının yıllardır beklediği arıtma tesisinin eylül ayında açılacağını belirterek, "Verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getireceğiz" dedi.

Seçer, Mezitli'deki muhtarlar ve CHP İlçe Örgütü yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Mersin genelinde ve Mezitli özelinde yapacağı çalışmaları anlatan Seçer, ilçenin mevcut içme suyu, altyapı, ulaşım ve asfalt sorunlarını bitirmek adına kısa ve uzun vadede hayata geçirecekleri projelerden bahsetti.

"Borçlanma almadık diye hizmetlerde aksama olmaz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı toplantıda, muhtarlar tarafından en çok merak edilen konuların başında gelen borçlanma yetkisi ile ilgili bilgi veren Seçer, "Bu konu muhtarlarımızı yakından ilgilendiriyor. Çünkü onlar para olmadan hizmet olmayacağını biliyorlar. Ama merak etmeyin dün de bu talebimi ben kendi isteğimle geri çektim. Bazı gelişmeler oldu bu sebeple geri çektim ama siz merak etmeyin. Seçer meclisten borçlanma alma yetkisi almıyor diye hizmetlerde aksama olmaz. Hayatımın hiçbir noktasında hiçbir gerekçenin arkasına sığınarak başarısızlığımı örtbas etmek istemedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Bundan 5 yıl sonra bir başarısızlık olursa bu benim başarısızlığımdır. Hiçbir gerekçenin arkasına sığınmaya gerek yok. Meclis çoğunluğum yoktu, borçlanma yapamadım gibi bahaneler kabiliyetsiz adamların sığınacağı limandır. Biz kabiliyetli, çalışkan, dürüst ve namuslu adamız diye Mersin halkı bize oy verdi" ifadelerini kullandı.

"Ankara'dan esen sert rüzgarlar hala devam ediyor"

Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de Mersin'e hizmet etme noktasında kendisine destek olmaları gerektiğini ifade eden Seçer, "AK Parti ve MHP grubu da borçlanma ile ilgili sürecin bu şekilde gelişmesinden dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü belediye başkanının hizmet yapabilmesi için Mersin adına ve Mersin halkı adına kendilerinin yardımcı olmaları gerektiğinin farkındalar. Ama Ankara'dan esen o sert siyasi rüzgarlar hala devam ediyor. Rüzgarın şiddetinde bir azalma var. Kısa süre buraları etkilemeyecek. Aklın yolu bir, herkes görevini yapar" diye konuştu.

"Gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Seçer, Mersin halkına en iyi şekilde hizmet verebilmek adına çok çalıştıklarını ve hiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Vatandaşlarımız hizmetlerimizi görecek, beğenirse 5 yıl sonra bize yeniden şans verecek. Beğenmezse vatandaşımızın kararı karşısında boynumuz kıldan ince. Biz çalışıyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Mersin halkı rahat olsun. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları çok, çok güçlü bir belediye. Biz geçmişi eleştirmekten ziyade yarınlara dönük neler yapacağımıza bakacağız. Biz bu güçlü belediye ile çok güçlü, çok güzel işler yapacağız."

"Arıtma tesisini eylül ayında açacağız"

Bir süredir yapımı süren Davultepe, Tece, Kuyuluk, Bozön, Çiftlikköy mahallelerinin atık suyunu arıtacak olan Mezitli Arıtma Tesisi'nin açılış tarihi ile ilgili müjdeyi veren Seçer, "Mezitli'de bazı bölgelerde kanalizasyon sorunu var. Muhtarlarımız, Mersin halkımız ve başkanımız rahat olsunlar. Bizim sözümüz söz. Verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getireceğiz. Allah eski yönetimden razı olsun. Fevkalede bir tesis yapılmış. Bazı eksikleri olan Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışını eylül ayında yapacağız. Mezitli önemli bir tesisle buluşacak" şeklinde konuştu.

Mezitli için önemli projeler geliyor

Mezitli ilçesinin bir süredir devam eden sorunlarının çözümü ile ilgili geliştirdikleri projeleri muhtarlarla paylaşan Başkan Seçer, Mezitli'nin içme suyu sorunu çözümünde önemli bir yere sahip olan 150 milyon TL'lik Davultepe, Tece, Kuyuluk mahalleleri içme suyu projesinin İller Bankası'ndan geçtiğini ifade ederek, kısa sürede hayata geçeceğini kaydetti.

Seçer, Mezitli ilçesi Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerinin kanalizasyon projelerinin de hazır olduğunu ve 2020 yılında çalışmalara başlayacaklarını belirterek, Tepeköy, Şahna, Üzümlü, Kocayer ve Tol mahalleleri içme suyu projesinin kısa sürede hizmete geçeceğini ifade etti. Seçer, Kuzucubelen, Akarca, Cemilli mahallesi içmesuyu hat yenileme çalışmalarının en kısa sürede yapılacağını belirtti.

Seçer, sadece Mezitli halkını değil, tüm Mersin halkını ilgilendiren önemli projelerden olan İkinci Çevre Yolu'nu Çeşmeli'ye kadar bağlayacak olan proje hakkında ve Çeşmeli-Taşucu arası otoban bağlantı projesi hakkında da bilgi verdi.

"Sinek ilaçlama çalışmalarımız süratle devam ediyor"

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden sinekle mücadele konusuna da değinen Seçer, sinekle mücadelenin Mersin genelinde devam ettiğinin ve ilaç sıkıntısı çekmediklerinin altını çizdi. Muhtarların kendisine ilettiği talepleri değerlendiren Başkan Seçer, "Bina talepleriniz var. Dosyamıza aldık. 805 muhtarımıza yeni bilgisayar alımı yapıldı. Bilgisayarlar geliyor. Eskiler sizlerden alınacak yeni bilgisayarları sizin hizmetinize sunacağız. Atölyelerimizde yaptırdığımız masa ve sandalyelerimizden muhtarlarımıza vereceğiz" dedi.

Kısa ve uzun vadede projeleri hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağını ifade eden Başkan Seçer, "Siyasette istemeniz lazım, yoksa vermiyorlar. Ben Ankara'dan, bakanlardan, gerekirse Cumhurbaşkanı'ndan gidip isteyeceğim. Bir yetmedi, bir daha gideceğim. Alana kadar gideceğim. Bu memleket için herkes görevini yapacak. Biz vatandaşımız için, Mersin'imiz için yapacağımız hizmetlerde parti ayrımı gözetmeyeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA