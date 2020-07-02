Mezbahalar salgın sürecinde hizmet verdi
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Mezbahalar salgın sürecinde hizmet verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahaları modern ve hijyenik et kesimiyle vatandaşlara 7 gün hizmet veriyor. Mezbaha salgın sürecinde gerekli tedbirler alınarak hizmete devam etti.

Mezbahalar salgın sürecinde hizmet verdi
02.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:55

7 GÜN HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası salgın süresince ara vermeden vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi hizmetini sürdürdü. Türkiye'nin en iyi modern mezbahalarından biri olan kesimhanede 100 kasap 7 gün hizmet veriyor.

SALGIN SÜRECİNDE HİZMET

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı İzmit Mezbaha Binası 4 bin 300 metrekare kapalı, 27 bin 500 metrekare açık alanda hizmet sunuyor. Tarım Bakanlığından ruhsatlı ve resmi olarak bakanlık kontrol görevlisince günlük olarak denetim altında tutulan mezbahada salgının başladığı tarihten itibaren 630 ton sığır eti ve 3.2 ton kuzu eti kesimi yapıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Kocaeli'nde ki besicilerin beslediği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kesilme işleminde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvence kriterleri HACCP gereği büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kontrol ve kayıtları yapılıyor. Ayrıca kesim işlemi ve hattı, vatandaşlar için ayrılan salondan ve kurulan kamera sistemi ile ekranlardan canlı olarak izlenebiliyor.

HİJYEN KURALLARI

Büyükşehir Belediyesi Mezbaha Tesisi tam otomatik hsisteme sahip. Buzhaneler son teknolojik imkânlar ile izlenip takip ediliyor. Mezbahada kesilen hayvanlar sağlık ve güvenli gıda arzı için sektör temsilcileri ile koordinasyon içinde kırmızı et dağıtımı gerçekleştiriliyor. Tesis periyodik olarak akredite dış kuruluş laboratuvarlarında yaptırılan analizler ile hem gıda hem de personel hijyeni bakımından denetleniyor. Ayrıca hayvanların atıkları ve yıkama suları da arıtma tesisinde bertaraf ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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