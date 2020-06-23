Mezbahalar bölgesi Güterlos kentinde korona tedbirleri yeniden yükseltildi Almanya'nın Gütersloh kentinde mezbahalarda kaydedilen korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle kentte önlemler yeniden Mart ayında alınan üst seviyeye çıkarıldı.

Almanya'nın Gütersloh kentinde mezbahalarda kaydedilen korona virüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle kentte önlemler yeniden Mart ayında alınan üst seviyeye çıkarıldı.

Almanya'nın Gütersloh kentinde mezbahalarda çalışanlarda korona virüs tespit edilmesi ve çalışanlardan kentte yaşayanlara virüsün yayılmasıyla vaka sayılarında artış görülmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Kentte önlemler, yeniden Mart ayında alınan üst seviyelere çıkarıldı. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, uzmanların ve bilim insanlarının bölgede görev yaptığı kaydedildi.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet ise tavsiyelerinin değerlendirildiğini ve ek tedbirlerin alındığını belirterek Gütersloh bölgesi için alınan tedbirlerin ilk etapta 30 Haziran'a kadar yürürlükte olacağını ve ilerleyen süreçte de vaka sayısına göre yeniden değerlendirilme yapılacağını sözlerine ekledi. Gütersloh kentinin Rheda-Wiedenbrück kasabasında bulunan Tönnies Holding'e bağlı mezbahalardan yayıldığı bilinen korona virüs nedneiyle mezbahalarda çalışanların karantina altına tutulduğunu ve polisten yardım alındığını açıklayan Eyalet Başbakanı Armin Laschet, 6 bin 650 kişinin çalıştığı mezbahalarda bin 553 çalışanın testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Korona virüs vakaları nedeniyle Tönnies'te 7 bin çalışan karantinada tutuluyor. Öte yandan şirketin hijyen kurallarına riayet etmemesinin salgının yayılmasında rol oynadığı tahmin ediliyor.

Virüsün bulaşma katsayısı artıyor

Robert Koch Enstitüsü (RKI), 7 günlük hesaplamalarda Rheda-Wiedenbrück kasabasında Tönnies Holding'e bağlı mezbahalardan yayılan korona virüs nedeniyle daha önce Almanya genelinde 0.89 olan bulaşma katsayısının mezbahalar nedeniyle 2.88'e yükseldiğini açıkladı. Bulaşma katsayısındaki ciddi artışın vaka sayılarındaki bölgesel patlamalarla bağlantılı olduğu ifade edilirken, "Ülke genelinde vaka sayılarının düşük seyretmesi nedeniyle bulaştırma katsayılarındaki bölgesel patlamalar bulaştırma katsayısına güçlü etki etti" açıklamasında bulunuldu. - FRANKFURT

Kaynak: İHA