Mezatta Sevgililer Günü çiçeklerini almak için yarıştılar

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kurulan çiçek mezatında 250 bin dal çiçek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iç piyasaya sürülmek üzere görücüye çıktı. Alıcılar farklı çiçekler için kıyasıya yarışırken, bir gül dalı 10 ila 50 lira arasında satıldı.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde üreticiler ve çiçekçiler, son hazırlıklarını tamamladı. İhraç edilen kesme çiçeklerin yanı sıra iç pazardaki ihtiyacı da karşılamak için Türkiye'nin farklı illerinde aynı anda yapılan mezatlar büyük ilgi gördü. Antalya'da çeşitli renklerde farklı çiçeklerin alıcılara sergilendiği mezatta da 250 bin dal çiçek beğeniye sunuldu.

Türkiye genelinde 6 bin üyesi bulunan kooperatifin yönetim kurulu üyesi Seyfettin Şaylan da çiçeklerin alıcılar tarafından taban fiyat üzerinden açık artırmayla satın alındığını söyledi. Üreticilerle çiçekçi esnafının mezatta bir araya geldiğini belirten Şaylan "Bizler Antalya'dan farklı illere, yakın illerden de başka üreticiler Antalya'ya çiçeklerini gönderir. Çiçekler mezatta birbiriyle yarışır. En güzel çiçekler çok oylanır ve fiyatı artar. Dalı 10 liraya gül alınırken, 50 lirayı bulduğu da oldu. Bugün 250 bin dal çiçek üreticilerin önünden geçerek işlem gördü" dedi. Antalya Çiçekçiler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akın ise 50 bin liralık bütçeyle mezata geldiğini ve işletmesini 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırladığını belirterek "Çiçek buketi hazırlarken kullandığımız bazı süs bitkileri var. Onları almak için geldim. Ek olarak çiçek de aldım. Şu ana kadar 30 bin lira harcadım. Çiçekleri oylamaya devam ediyorum. Daha da alacağım" diye konuştu.