Mezat çetesinin firari lideri yakalandı
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Mezat çetesinin firari lideri yakalandı

Ankara'da mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünün firari lideri yakalandı.

12.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:54
Mezat çetesinin firari lideri yakalandı

'da mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünün firari lideri yakalandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ankara genelindeki adliyelere ait mezat salonlarında organize suç örgütünün ihaleleri tekel altına aldığı belirlenmişti. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ekim ayında şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 79'u yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı. Organize suç örgütünün firari durumdaki lideri V.A.'nın ise dün gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı öğrenildi. V.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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