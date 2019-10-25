Mezat çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
25.10.2019 13:53
Mezat salonlarında yapılan ihalelere, darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA