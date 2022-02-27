MEZARLIKTAN DEMİR KORKULUKLARI ÇALAN HIRSIZLAR, MEZARLARA ZARAR VERDİ

SULTANGAZİ'de mezarlığa giren hırsızlar, mezarlığın duvarlarını çevreleyen demir korkulukları çalarken, mezarlara da zarar verdi. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzaraya tepki gösterdi.

Olay,Cebeci Mezarlığı'nda geçen hafta yaşandı. Mezarlığa giren hırsızlar, mezarlığın duvarlarını çevreleyen yaklaşık bir ton ağırlığındaki demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlar, bir de bu yetmezmiş gibi çok sayıda mezara zarar verdi. Yakınlarının mezarına ziyarete gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok geçirdi.

DİRİYE SAYGINIZ KALMADI, BARİ ÖLÜYE KALSIN

Amcasına ait mezarın zarar görmesine üzülen ve tepki gösteren Hakan Taşçı, 'Maalesef amcamın mezarı dahil dört tane mezara zarar verilmiş. Mezarlıktaki demir korkulukları çalmışlar. Mezarlara zarar vermenin ne anlamı var Diriye saygımız kalmadı, bari ölüye kalsın. Mezarlığın içinde bulunduğu mahallemizde bir sürü hırsızlık olayı yaşandı. İnternet kabloları çalındı, evlere girilerek hırsızlık yapıldı. Ama böylesi ilk defa oldu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık dedi.