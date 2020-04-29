Mezarlıktaki Yasin cüzleri ve Kuranı Kerim CD'lerini yaktılar Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Adile Mezarlığındaki Yasin cüzleri ve Kuran-ı Kerim CD'leri yakıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Adile Mezarlığındaki Yasin cüzleri ve Kuran-ı Kerim CD'leri yakıldı.

Mustafakemalpaşa Adile Mezarlığında, yakınları vefat etmiş vatandaşların Yasin okuması amacıyla mezarlığın çeşitli bölgelerinde özel bölmeler içerisinde cüzler konulmuştu. Vatandaşlar mezarlık ziyaretlerinde bu kitapları alarak vefat eden yakınları için dua ederken, yaşanan saldırıda Yasin kitaplarının ve Kuran-ı Kerim CD'lerinin yakılması büyük tepki çekti.

Adile Mezarlık 4. Sokak ile 6. Sokak kesişiminde yer alan bu kutunun kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmezken, polis ve belediye soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA