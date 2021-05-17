Mezarlıktaki çalışmalar durduruldu, köylüler şükür namazı kıldı

Mezarlıktaki çalışmalar durduruldu, köylüler şükür namazı kıldı Muhtar ve köylülerin kavgasına neden olan çalışma sonrası kaymakamlık inceleme başlattı Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyü'nde restorana dönüştürülme çalışmalarının iptal edilme kararını yerinde bulan...

Mezarlıktaki çalışmalar durduruldu, köylüler şükür namazı kıldı

Muhtar ve köylülerin kavgasına neden olan çalışma sonrası kaymakamlık inceleme başlattı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Tokatlı Köyü'nde restorana dönüştürülme çalışmalarının iptal edilme kararını yerinde bulan köylüler sevinçlerini şükür namazı kılarak gösterdi.

22 Nisan 2021 tarihinde mezarlıkların dökülen hafriyat nedeniyle toprak altında kalması ve mescidin restorana dönüştürülme iddiası muhtar ile köylüleri karşı karşıya getirmişti. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine muhtar yakınları ve köylüler tekme tokat kavga etmesinin ardından Safranbolu Kaymakamlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

Konuyla ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Tokatlı Köyü Muhtarlığı'na verilen sözlü ve yazılı talimatlar sonucunda bahse konu binayı kiralayan kiracıya ait eşyalarının çıkartıldığı ve şikayet dilekçesinde bahsi geçen konularla ilgili olarak, yapılacak tahkikat sonuçlanana kadar, mezarlık alanında bulunan mescit ve binayla ilgili tüm işlemlerin durdurulması ve kullanımının sonlandırılması da verilen talimatlar içerisinde olduğu bildirildi.

Kaymakamlığın aldığı kararı yerinde bulan köylüler sevinçlerini şükür namazı kılarak gösterdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan köy sakinlerinden Mehmet Bal, mescit ve mezarlıkları geri istediklerini belirterek, "Buraya restoran, kafe istemiyoruz. Kaymakamlık açıklama yaptı biz çok teşekkür ediyoruz. Buraları mühürlediler, hiç olmasa olaya devletimiz el attı. Kimse buralarda gayrimeşru iş yapamaz. Vatandaşlar olarak mescidimize ve mezarlılarımıza kavuşma ümidiyle şükür namazı kıldık. Devlet büyüklerimize, adalete ve devletimize güveniyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI