Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı (2) - Haberler
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Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı (2)

TUTUKLANDILARAdıyaman'da, mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeği bıraktıkları belirlendikten sonra gözaltına alınan anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

Adıyaman'da, mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeği bıraktıkları belirlendikten sonra gözaltına alınan anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak karara başsavcılığın itirazı üzerine bebeğin anne ve anneannesi Hakkında da yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polisler tarafından yeniden gözaltına alınan anneanne-torun adliyede yeniden hakim katlısına çıktı. Nöbetçi mahkeme bebeği mezarlıkta vücudunun bir bölümünü gömerek bırakan annesi Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. halkında tutuklama kararı verdi. Karar sonrası Gülçin E. ile Ülkü E., cezaevine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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 Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi serbest bırakıldı

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi serbest bırakıldı
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Haber: Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi tutuklandı (2) - Haberler
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