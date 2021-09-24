Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu - Haberler
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Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu

ADIYAMAN'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencileri, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buldu.

ADIYAMAN'da, şehit kabrini ziyaret eden lise öğrencileri, ağlama sesini duyunca mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buldu. Korumaya alınan bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti. Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı. Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu

Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu

Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu

Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mezarlıkta, vücudu toprağa gömülü bebek bulundu - Haberler
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