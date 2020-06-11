Mezarlıkta video çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
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Mezarlıkta video çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı

Üsküdar'daki bir mezarlıkta, tarihi mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezarlıkta video çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
11.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:56

Üsküdar'daki bir mezarlıkta, tarihi mezarların üzerinde yürüyerek video çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üsküdar Karacaahmet Mezarlığında tarihi mezarlıkların bulunduğu alanda video çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcılıkça ifadeleri alınan 2 şüpheli, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu videoyu çeken şüpheli B.B. ile videoda oynayan U.Ş'nin haftada bir gün ikametlerine en yakın polis merkezine imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüphelilerden U.Ş'nin emniyette verdiği ifadede, şüpheli B.B ile sosyal medya üzerinden 4-5 ay kadar önce iletişime geçtiklerini belirterek, "İngilterede bir sergi olacak. Ben bir video çekmek istiyorum. Dahil olmak ister misin?' dedi. Benim de ilgimi çekti ve kabul ettim. Sanatla ilgili bir eser olacağını düşündüğüm için bu projeye katıldım. B.B ile Karacaahmet Mezarlığı'na giderek bu videoyu çektik. Çekim bittikten sonra B.B videonun ne amaçla çekildiğini belirten bir yazı ile birlikte kendi hesabından paylaştı. Paylaşım sonrasında tepki görünce kaldırdı. Sanatsal bir proje olduğu için ben de yer almak istedim. Amacım kimseyi aşağılamak değildi. Videonun çekilme amacı kimseyi rahatsız etmek ya da kışkırtmak değildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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