Mezarlıkta toprağa gömülü el bombası bulundu GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi aile mezarlığında düzenleme yapan Seydi Demir, toprağa gömülü el bombası buldu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi aile mezarlığında düzenleme yapan Seydi Demir, toprağa gömülü el bombası buldu. Ekipler tarafından imha edilen bombanın kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.Değirmencik Mahallesinde bulunan mezarlıktaki, aile mezarlığının çevresinde düzenleme yapan Seydi Demir, toprağa gömülü el bombası buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen jandarma , çevrede önlem aldıktan sonra bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

Cumhuriyet savcısının inceleme yaptığı olayda, jandarma ekipleri, el bombasını toprağa gömen kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA