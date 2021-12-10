Mezarlıkta toprağa gömülü bulunan bebeğin annesine 10, anneannesine 15 yıl ceza

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, mezarlıkta vücudunun yarısı toprağa gömülü bulunup devlet korumasına alınan bebeğin annesi 10, anneannesi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde 24 Eylül günü mezarlıkta şehitlik ziyareti yapan öğrenciler ağlama sesi duydu. Öğrenciler, vücudunun yarısı toprağa gömülü bebeği fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

Gülçin Erdal ise bebeğini birilerinin bulması için bıraktıklarını belirterek, çocuğunu öldürme düşüncelerinin olmadığını ifade edip beraatini istedi. Mahkeme heyeti son sözlerini dinledikten sonra anne Glüçin Erdal'ı 10, anneanne Ülkü Erdal'a ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.