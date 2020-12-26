Mezarlıkta ölü bulundu
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Mezarlıkta ölü bulundu

26.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:31
Mezarlıkta ölü bulundu

Adıyaman'da yaşlı bir adam Örenli Mahallesinde bulunan mezarlıkta ölü bulundu.

Adıyaman'da yaşlı bir adam Örenli Mahallesinde bulunan mezarlıkta ölü bulundu.

Olay, Adıyaman merkez Örenli Mahallesinin Küçük Pirin Mezarlığında meydana geldi. Mahalle sakinleri mezarlıkta yerde yatan bir kişiyi görünce polis ve 112 salık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın 94 yaşında Abuzer E. olduğu öğrenilirken, polis olayı araştırıyor. Şahsın vücudunda herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanılmazken, şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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