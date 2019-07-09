Mezarlıkta ölü bulunan kaplumbağaların analizi yapılamadı

ISPARTA'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizili ölü bulunan 23 kaplumbağanın, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Bakteriyoloji, Patoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı'nda yapılan tetkiklerinde, iç organları bulunmadığı için analiz yapılamadı.

Isparta'da, 19 Haziran Çarşamba günü, Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden bir kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu. Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ertesi gün olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kaplumbağaların, hava şartları ve yiyecek arayan kuşların saldırıları nedeniyle farklı zamanlarda telef olduğunu belirledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Telef oldukları tespit edilen kaplumbağalar ilgili bölgeden alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi. Kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb.) yollarla farklı tarihlerde telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kaplumbağalar, telef olma nedenlerinin kesin ortaya konulabilmesi için Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine 21 Haziran teslim edilmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek işlemler sonrasında çıkacak kesin sonuçlar ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

ORGANLARI BULUNMADIĞI İÇİN ANALİZ YAPILAMADI

Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kaplumbağaları, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Bakteriyoloji, Patoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı'na gönderildi. Uzmanlar, kaplumbağaların iç organları bulunmadığı için analiz yapmadı. Laboratuvardan Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Yapılan tetkiklerde, kaplumbağaların organları bulunmadığı için analiz için numune alınamamıştır. Bu nedenle bakteriyolojik, histopatolojik ve toksikolojik analiz yapılamamıştır" denildi.



Kaynak: DHA

- Isparta