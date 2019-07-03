Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası

Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mezarlıkta izinsiz kazı iddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Yapılan araştırmada, tarihi mezarın mermer kapağı açılarak 1 metre derinliğinde kazıldığı görüldü.
Olayla ilgili şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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