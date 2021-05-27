Mezarlıkta intihar girişimi
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Mezarlıkta intihar girişimi

Mezarlıkta intihar girişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, mezarlık içerisinde tabancayla kendine ateş ederek ağır yaralandı.

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, mezarlık içerisinde tabancayla kendine ateş ederek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Asri Mezarlık içerisinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.E. (77) tabanca ile kendine iki el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.E.'ye müdahale etti. Ağır yaralanan M.E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Mezarlıkta intihar girişimi
Mezarlıkta intihar girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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