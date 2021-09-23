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Mezarlıkta define arayan iki şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mezarlıkta define arayan iki şüpheli suçüstü yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan iki şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan iki şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin ilçesine bağlı Hacıaliobası köyünde mezarlık yakınlarında define aramak için kazı yapan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı çalışmalarında kullanılan jenaratör, beton delici, kazma, çekiç, el feneri, levye ve 15 metre uzunluğunda elektrik kablosuna da el konuldu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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