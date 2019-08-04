Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde mezarlık alanda çıkan ot yangını korkuttu.

4.08.2019 17:25
Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde mezarlık alanda çıkan ot yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Altınyayla ilçesinde bulunan Rıfat Öçten Mahalle Mezarlığı'nda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Altunyayla Belediyesinin uzun süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın tahrip olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı - SİVAS

Kaynak: İHA
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